Сестра Савченко попала в ДТП

|Причиной ДТП, по словами Веры Савченко, послужили скользкие дороги
Причиной ДТП, по словами Веры Савченко, послужила скользкая дорога.
Сестра народного депутата Надежды Савченко — Вера Савченко — попала в аварию на дороге в Одесской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"В Одесской области нечищеные и очень скользкие дороги... Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! За 30 минут мы снова на дороге. Вместе! Только так побеждают!" – отметила она.
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