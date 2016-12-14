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Сестра Савченко попала в ДТП

16.12.2016 (08:03)
Причиной ДТП, по словами Веры Савченко, послужили скользкие дороги
Причиной ДТП, по словами Веры Савченко, послужили скользкие дороги

Причиной ДТП, по словами Веры Савченко, послужила скользкая дорога.

Сестра народного депутата Надежды Савченко — Вера Савченко — попала в аварию на дороге в Одесской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В Одесской области нечищеные и очень скользкие дороги... Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! За 30 минут мы снова на дороге. Вместе! Только так побеждают!" – отметила она.


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