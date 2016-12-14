Сестра Савченко попала в ДТП

16.12.2016 (08:03)

Причиной ДТП, по словами Веры Савченко, послужили скользкие дороги

Причиной ДТП, по словами Веры Савченко, послужила скользкая дорога.

Сестра народного депутата Надежды Савченко — Вера Савченко — попала в аварию на дороге в Одесской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В Одесской области нечищеные и очень скользкие дороги... Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! За 30 минут мы снова на дороге. Вместе! Только так побеждают!" – отметила она.











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