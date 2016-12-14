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Аду Роговцеву в тяжелом состоянии положили в реанимацию

16.12.2016 (08:23)
Артистку госпитализировали с воспалением легких
Артистку госпитализировали с воспалением легких

Артистку госпитализировали с воспалением легких.

Известную украинскую актрису Аду Роговцеву во вторник, 13 декабря, экстренно госпитализировали в реанимацию с воспалением легких.

Cлучилось это в Днепре после выступления актрисы в спектакле Варшавская мелодия. Роговцевой стало плохо и ее отвезли в больницу.

Коллектив гастроли по Украине не прервал, выступая уже без Роговцевой. Тем, кто пришел увидеть именно эту актрису, пообещали вернуть деньги за билеты, однако в кассу обратились лишь двадцать из шестисот зрителей.

Певец Дима Билан попал в больницу


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

16.12.2016 (09:35) / петр

помню как эта старая политическая проститутка выступала в 2014 году на майдане - сдохнет жалеть не стоит тварь каких мало на ее руках тоже кровь убитых в донбассе