Аду Роговцеву в тяжелом состоянии положили в реанимацию

16.12.2016 (08:23)

Артистку госпитализировали с воспалением легких

Артистку госпитализировали с воспалением легких.

Известную украинскую актрису Аду Роговцеву во вторник, 13 декабря, экстренно госпитализировали в реанимацию с воспалением легких.

Cлучилось это в Днепре после выступления актрисы в спектакле Варшавская мелодия. Роговцевой стало плохо и ее отвезли в больницу.

Коллектив гастроли по Украине не прервал, выступая уже без Роговцевой. Тем, кто пришел увидеть именно эту актрису, пообещали вернуть деньги за билеты, однако в кассу обратились лишь двадцать из шестисот зрителей.

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