Аду Роговцеву в тяжелом состоянии положили в реанимацию

|Артистку госпитализировали с воспалением легких
Артистку госпитализировали с воспалением легких.
Известную украинскую актрису Аду Роговцеву во вторник, 13 декабря, экстренно госпитализировали в реанимацию с воспалением легких.
Cлучилось это в Днепре после выступления актрисы в спектакле Варшавская мелодия. Роговцевой стало плохо и ее отвезли в больницу.
Коллектив гастроли по Украине не прервал, выступая уже без Роговцевой. Тем, кто пришел увидеть именно эту актрису, пообещали вернуть деньги за билеты, однако в кассу обратились лишь двадцать из шестисот зрителей.
Певец Дима Билан попал в больницу
Рейтинг: 1
Комментарии
Рейтинг: 0
помню как эта старая политическая проститутка выступала в 2014 году на майдане - сдохнет жалеть не стоит тварь каких мало на ее руках тоже кровь убитых в донбассе