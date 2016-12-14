США и Евросоюз обрекли Украину на десятилетия нищеты

16.12.2016 (08:26)

МВФ программирует украинцев на нищету

Теперь даже в Киеве никто не скрывает, что своевременное получение очередного транша от МВФ – это вопрос жизни и смерти, так как денег нет на самое необходимое. Но МВФ пока нечем порадовать Украину: для получения транша существуют дополнительные условия, а хуже всего то, что украинцы теперь обречены на десятилетия нищеты. Такова жестокость арифметики.

Глава миссии МВФ на Украине Рон ван Руден, будучи в Вашингтоне, пообщался с журналистами и обозначил условия выделения Киеву очередного кредита: это не только реформы и повышение тарифов на ЖКХ, но и достижение договоренностей по суверенному долгу перед Россией. «Это всегда учитывалось при принятии решения, поскольку это просрочка бондов, и мы призываем обе стороны работать над нахождением решения в контексте выполнения программы», – отметил он.

Но куда более интересен экономический прогноз, который дал ван Руден. По его словам, Украине потребуется «целое поколение», а то и «десятилетия» для того, чтобы достичь уровня развития стран Восточной Европы, уже являющихся членами ЕС.

Нынешний подушевой ВВП Украины составляет 20% от среднеевропейского и в три раза ниже, чем у Польши или Румынии. То есть если темпы роста составят чрезвычайно оптимистичные 4–5%, то те украинские граждане, кто сумеет дотянуть до 2041 года, действительно будут жить примерно так же, как их польские или румынские соседи живут сейчас. Это, безусловно, неплохо, но сложно сказать, какие жизненные стандарты будут в Европе к тому времени. Ван Руден в своих прогнозах, похоже, проигнорировал тот фактор, что Польша и Румыния вовсе не планируют стагнировать все ближайшие годы.

Обычно серьезные экономисты (а ван Руден, безусловно, серьезный экономист) не делают прогнозы на столь длительный срок. Его слова – обыкновенная констатация того, что украинцам не с чего рассчитывать на улучшение качества жизни в нынешних условиях. «Ваши дети будут жить при коммунизме» – так утешала граждан СССР советская пропаганда. «Ваши дети будут жить на уровне поляков» – так утешает украинцев МВФ, выполняющий на Украине роль кошелька большого брата.

Фактически МВФ программирует украинцев на нищету, как делали это в 90-х годах в России многие прозападные публицисты. «В этой стране никогда ничего не будет хорошего, мы отстали навсегда, надо уезжать, а те, кто останутся, будут обслуживать трубу» – таких текстов было много. В результате слово «патриотизм» стало ругательством, а «утечка мозгов» шла такими темпами, что проще назвать ее не «утечкой», а «лавиной».

В 2000-е годы выяснилось, что при подорожавшей нефти ВВП вполне способен стабильно расти на пять–семь процентов в год, что наша IT-сфера отстала от других стран не так сильно, что слухи о смерти сельского хозяйства преувеличены. Многие так называемые колбасные эмигранты (то есть уехавшие не по политическим или карьерным, а по экономическим соображениям) начали возвращаться. Безусловно, кризисы 2008-го и 2014-го нанесли удар по российской экономике, но о «возвращении в 90-е» и речи нет.

Украина же не смогла вылезти из 90-х вплоть до 2013-го – уровень жизни граждан страны и объем ВВП даже в самые «тучные» годы не достигал уровня УССР. А после евромайдана ее экономика рухнула в пропасть. Правда, в отличие от России в 90-е, патриотизма на Украине – хоть залейся. Но, как известно, голым патриотизмом сыт не будешь.

России, безусловно, сильно помогли нефть и газ. Но в мире есть немало государств, которые смогли добиться экономического успеха без природных ресурсов и с куда более худших, чем у Украины, стартовых условий. Причем регулярные реплики киевских политиков в духе «мы не можем полноценно развиваться, потому что у нас АТО» справедливы лишь частично.

Южной Корее противостояли не сепаратисты в двух областях, а сравнимая по военной силе Северная Корея. Еще в начале 70-х промышленный Север был более развит, чем выходящий из аграрной и ремесленной стадии Юг. И благодаря отцу недавно оскандалившейся Пак Кын Хе Республика Корея стала одним из наиболее жирных «тигров». Причем нельзя сказать, что там не было коррупции – была. Но двухзначному росту ВВП она не мешала.

Украина же, напротив, идет по пути КНДР, ужесточая законодательство о СМИ, искореняя альтернативность мнений в политике, запрещая иностранные фильмы и книги. Ей приходится следовать монетаристским требованиям МВФ, но в мировой истории нет примеров, чтобы следующая руководящим указаниям Фонда страна совершила экономическое чудо. Кредиты могут помочь пережить тяжелые времена, но направить экономику по пути стабильного роста они не в состоянии.

И тут выясняется, что у Украины в принципе нет полноценной программы развития. Вступить в ЕС? Там их никто не ждет. Добиться реальной евроинтеграции? Само по себе это экономического роста не гарантирует. И даже программа популистов типа «расстрелять всех коррупционеров и олигархов» вряд ли поможет. Хорошо, расстреляли. Что дальше?

Украинцы, как и жители любой страны, хотят жить «хорошо», но как добиться этого «хорошо», ни в самой стране, ни за ее пределами никто не знает.

Посему прогноз Рона ван Рудена при всей его печальности еще и оптимистичен. До тех пор, пока у Украины не появится действенная программа экономического развития, основанная на собственных силах, а не на лозунге «заграница нам поможет», пока не появятся политики, способные осуществлять подобную программу, пока граждане не поймут, что ни Россия, ни Европа, ни США их содержать не будут, пока не уйдет в прошлое бессмысленное противостояние с Москвой, пока не исчезнут реваншистские идеи о возврате Крыма – никакого роста не будет. Олигархи будут богатеть, простые люди – беднеть, до голодомора дойдет вряд ли, но и воспользоваться правом безвизового въезда в Европу будет просто не на что. Если, конечно, его в принципе удастся достичь – вопрос опять перенесен, на сей раз на апрель. И уже известно, что при наличии большого количества «невозвращенцев» визы введут вновь – буквально одним днем.

А невозвраты будут. Если рядом есть страна, где люди живут в пять и более раз лучше, если в эту страну можно въехать без особых проблем, многие работоспособные, но потерявшие надежду на лучшее украинцы так и сделают. Украину неизбежно ждет запустение, ибо мало кто хочет получать 100 евро в месяц за работу, которую в нескольких сотнях километров к западу или востоку можно делать за 500 евро.

Правда, при сохранении нынешнего уровня ВВП за счет тяжелой промышленности и сельского хозяйства, где не требуется большого количества рабочих рук, подушевое значение будет неизбежно расти – таковы законы арифметики. Возможно, именно это и имел в виду Рон ван Руден.

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