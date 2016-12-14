Facebook будет бороться с "фейками"

16.12.2016 (08:31)

Такие новости будут помечены как "спорные"

Новости, не подтвержденные фактами, не исчезнут из соцсети, однако будут помечены как "спорные".

Руководство социальной сети Facebook представило стратегию борьбы с обилием фейковых новостей, которые уже привели к политическим скандалам на выборах в США, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отметил вице-президент компании по работе с новостями Джон Хеджмен, в соцсети понимают необходимость борьбы с распространением ложной информации, но в то же время Facebook намерен сохранить свою роль в качестве открытой площадки для обмена информацией.

Для начала компания облегчит пользователям возможность сообщить о появлении фейковой новости. Если о ней заявит определенное число пользователей, то новость будет направлена на проверку в информагентства и другие сторонние компании, которые занимаются фактчекингом (проверкой информации).

Новости, не подтвержденные фактами, не исчезнут из соцсети, однако они будут помечены как "спорные" и будут появляться ниже в новостных фидах пользователей. Такой новостью можно будет поделиться, однако в таком случае пользователь получит еще одно предупреждение о том, что новость является "спорной".

Кроме того, Facebook вводит алгоритм, который больше не даст возможности спамерам действовать в соцсети под именами реальных новостных организаций.

В последнее время многие критиковали Facebook за неспособность противостоять наплыву фальшивых новостей. Жертвами ложных новостных историй стали, в частности, Хиллари Клинтон и папа римский Франциск.

В середине ноября основатель компании Марк Цукерберг написал на своей странице: "Наша цель − в том, чтобы люди имели доступ к историям, которые им интересны. И мы знаем, что люди хотят получать точную информацию. Мы сами не хотим выступать арбитрами истины, поэтому вместо этого полагаемся на проверенных третьих лиц и сообщество вокруг нас".

Ранее сообщалось, что Facebook по ошибке сообщил о смерти сотен своих пользователей, опубликовав на страницах их аккаунтов соответствующие баннеры.

В Украине могут ввести спецпошлины на автомобили из Европы