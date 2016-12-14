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Facebook будет бороться с "фейками"

16.12.2016 (08:31)
Такие новости будут помечены как
Такие новости будут помечены как "спорные"

Новости, не подтвержденные фактами, не исчезнут из соцсети, однако будут помечены как "спорные".

Руководство социальной сети Facebook представило стратегию борьбы с обилием фейковых новостей, которые уже привели к политическим скандалам на выборах в США, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отметил вице-президент компании по работе с новостями Джон Хеджмен, в соцсети понимают необходимость борьбы с распространением ложной информации, но в то же время Facebook намерен сохранить свою роль в качестве открытой площадки для обмена информацией.

Для начала компания облегчит пользователям возможность сообщить о появлении фейковой новости. Если о ней заявит определенное число пользователей, то новость будет направлена на проверку в информагентства и другие сторонние компании, которые занимаются фактчекингом (проверкой информации).

Новости, не подтвержденные фактами, не исчезнут из соцсети, однако они будут помечены как "спорные" и будут появляться ниже в новостных фидах пользователей. Такой новостью можно будет поделиться, однако в таком случае пользователь получит еще одно предупреждение о том, что новость является "спорной".

Кроме того, Facebook вводит алгоритм, который больше не даст возможности спамерам действовать в соцсети под именами реальных новостных организаций.

В последнее время многие критиковали Facebook за неспособность противостоять наплыву фальшивых новостей. Жертвами ложных новостных историй стали, в частности, Хиллари Клинтон и папа римский Франциск.

В середине ноября основатель компании Марк Цукерберг написал на своей странице: "Наша цель − в том, чтобы люди имели доступ к историям, которые им интересны. И мы знаем, что люди хотят получать точную информацию. Мы сами не хотим выступать арбитрами истины, поэтому вместо этого полагаемся на проверенных третьих лиц и сообщество вокруг нас".

Ранее сообщалось, что Facebook по ошибке сообщил о смерти сотен своих пользователей, опубликовав на страницах их аккаунтов соответствующие баннеры.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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