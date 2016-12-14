Курс валют на 16 декабря (+ новости экономики)

16.12.2016 (08:32)

Евро рекордно упал

Официальный курс доллара в Украине продолжает превышать психологическую отметку, а евро резко рухнул.

На сегодня, 16 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,29 грн;

1 евро – 27,40 грн;

10 российских рублей – 4,26 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на копейку после роста на 20 копеек и все еще значительно превышает психологическую отметку в 26 грн/долл.

Евро упал сразу на 60 копеек после роста на 30 копеек, и ушел от уровня 28 грн/евро. Российский рубль "похудел" на 8 копеек.

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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в четверг, 15 декабря снизился, по сравнению с 14 декабря, на 1 коп до 26.30 грн за 1 доллар.

Общий объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 14 декабря составил 178.0 млн. долларов США (в эквиваленте), из них долларов США – 154.2 млн. долларов.

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Не успел евро прийти в себя после обвального падения к доллару в прошлый четверг, как новый шквал продаж буквально обрушил его до уровня 1,0393 доллара за один евро. Последний раз евро стоил так тринадцать с половиной лет назад – в марте 2003 года.

Поводом для столь существенного снижения евро к доллару формально стало позавчерашнее заседание профильного комитета Федеральной резервной системы США, на котором было принято решение повысить основную процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 0,75%.

Главным результатом вчерашнего падения евро стали зазвучавшие с новой силой разговоры о возможности очередного достижения паритета (равенства) между долларом и евро. Последний раз евро стоил дешевле доллара 14 лет назад – в декабре 2002 года.