Чиновнице Ужгородского горсовета сожгли авто (ФОТО)

16.12.2016 (08:53)

В Ужгороде полностью сгорел автомобиль чиновницы горсовета

Чрезвычайное происшествие случилось вчера поздно вечером на частном дворе чиновницы городского совета Оксаны Пайды. Неизвестные подожгли автомобиль директора департамента городского хозяйства Ужгородского горсовета.

"Установлено, что транспортное средство был припаркован во дворе дома на вул.Мондока. Владелицей автомобиля является работница Ужгородского городского совета. Как рассказала потерпевшая, она вернулась домой около 20 часов, автомобиль припарковала во дворе, а около 22.40 обнаружила его возгорания", - отмечают в управлении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево.

В СМИ также звучат предположения, что, скорее всего, причиной поджога стала зажигательная смесь, брошенная в автомобиль.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Расследование продолжается.

Напомним, на днях В Ужгороде пограничнику пытались сжечь авто (ФОТО)