На Мукачевщине во дворе дома нашли кулек с патронами (ФОТО)

|Неожиданная находка во дворе - пакет с патронами
15 декабря в дежурную часть Мукачевской районной полиции поступило сообщение от жителя с.Горонда Мукачевского района. Заявитель сообщил, что во дворе дома нашли кулек с патронами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что во дворе дома 53-летней жительницы с.Горонды, у недостроенного гаража, сын хозяйки во время уборки обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором были патроны.
Всего правоохранители насчитали в кульке 317 патронов калибра 5,45 мм. к автомату Калашникова. Патроны частично покрыты ржавчиной.
Семья объясняет, что эти патроны им кто-то подбросил.
Данное событие следователи квалифицируют по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Патроны изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства дела выясняются.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
На улицах Мукачева можно свободно купить боевые гранаты (ФОТО)
Рейтинг: -1