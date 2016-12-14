На Мукачевщине во дворе дома нашли кулек с патронами (ФОТО)

16.12.2016 (10:56)

Неожиданная находка во дворе - пакет с патронами

15 декабря в дежурную часть Мукачевской районной полиции поступило сообщение от жителя с.Горонда Мукачевского района. Заявитель сообщил, что во дворе дома нашли кулек с патронами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что во дворе дома 53-летней жительницы с.Горонды, у недостроенного гаража, сын хозяйки во время уборки обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором были патроны.

Всего правоохранители насчитали в кульке 317 патронов калибра 5,45 мм. к автомату Калашникова. Патроны частично покрыты ржавчиной.

Семья объясняет, что эти патроны им кто-то подбросил.

Данное событие следователи квалифицируют по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Патроны изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства дела выясняются.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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