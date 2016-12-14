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Возле Мукачево столкнулись две иномарки (ФОТО, ВИДЕО)

16.12.2016 (12:59)
На въезде в Мукачево столкнулись Volkswagen и Mitsubishi
На въезде в Мукачево столкнулись Volkswagen и Mitsubishi
На въезде в Мукачево столкнулись "Volkswagen" и "Mitsubishi", женщина-водитель "Фольксвагена" получила телесные повреждения.
По предварительным данным, "Volkswagen Polo" ехал с стороны Ужгорода и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi Outlander", который в этот момент поворачивал с трассы в город Мукачево.
Все живы, но водителя "Volkswagen" забрала скорая медицинской помощи.




На днях между Ужгородом и Мукачево в лобовую столкнулись два легковика (ФОТО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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