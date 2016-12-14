Возле Мукачево столкнулись две иномарки (ФОТО, ВИДЕО)

|На въезде в Мукачево столкнулись Volkswagen и Mitsubishi
На въезде в Мукачево столкнулись "Volkswagen" и "Mitsubishi", женщина-водитель "Фольксвагена" получила телесные повреждения.
По предварительным данным, "Volkswagen Polo" ехал с стороны Ужгорода и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi Outlander", который в этот момент поворачивал с трассы в город Мукачево.
Все живы, но водителя "Volkswagen" забрала скорая медицинской помощи.
На днях между Ужгородом и Мукачево в лобовую столкнулись два легковика (ФОТО)