В Закарпатье объявлен еще один выходной на католическое Рождество

16.12.2016 (13:11)

Закарпатцы получат выходной в честь католического Рождества

В связи с празднованием Рождества Христова по Григорианскому календарю все закарпатцы, независимо от конфессиональной принадлежности, получат в понедельник, 26 декабря, выходной день.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Согласно документу, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника 26 декабря 2016 на субботу 21 января 2017.

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