В Ужгороде открыли мемориальную доску Гошовскому (ВИДЕО)

|Мемориальная доска Гошовскому в Ужгороде
Мемориальную доску доктору философии Владимиру Гошовскому открыли в центре Ужгорода на Театральной площади.
"Собранные Гошовским закарпатские народные песни являются уникальными до настоящего времени. Сохранен аутентичный текст, мелодия. Эти песни стали очень популярными. О них нают только благодаря Гошовскому", - сообщает руководитель ЗАЗНХ Наталья Петий-Потапчук.
Имя Владимира Гошовского, ученого европейского уровня, основателя кибернетической этномузыки, неразрывно связано с возрождением научной мысли в Украине второй половины 20 века.
Напомним в отябре, В Ужгороде открыли мемориал жертвам Холокоста (ФОТО)