Еще четыре района Закарпатья получат школьные автобусы

16.12.2016 (14:46)

В Закарпатье еще четыре района получат школьные автобусы

В понедельник (19.12) новые школьные автобусы получат Мукачевский, Виноградовский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области.

Два автобуса для школ Хустского закуплены в рамках программы «Школьный автобус», а еще по одному - для Мукачевщины, Виноградовского района и Свалявщины - удалось приобрести за счет сэкономленных на тендерах средств.

Ключи от транспортных средств в торжественной обстановке у главной елки Закарпатья вручит Геннадий Москаль, который лично добивался выделения из Государственного бюджета необходимых средств.

Напомним, что в 2014 году из Закарпатья отправили в зону АТО 20 школьных автобусов для нужд армии. Ни один из них так и не вернулся. В 2016 году за счет средств государственного и местных бюджетов (в расчете 70% на 30%) в области планировалось купить 24 школьных автобуса, однако благодаря экономии на тендерных процедурах общее количество автобусов достигло 27.

Вручение ключей от школьных автобусов состоится в Ужгороде на площади Народной в 13.00. Приглашаются представители СМИ.

На Закарпатье уже закуплено двадцать школьных автобусов (ФОТО)