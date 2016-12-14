Мэр Ужгорода спасался от мороза в пункте обогрева (ФОТО)

16.12.2016 (16:14)

В Ужгороде развернули пункт обогрева

16 декабря в Ужгороде начал действовать пункт обогрева. В палатке, которая находится в парке «Победы» недалеко от общеобразовательной школы № 15.

Там спасатели будут оказывать помощь, давать горячий чай и хлебобулочные изделия всем, кому в период низких температур это будет необходимо. Также специалисты ГСЧС в обязательном порядке будут проводить с гражданами профилактическую работу о правилах безопасности в зимний период. Работает данный пункт обогрева круглосуточно.

Сейчас у так называемой "Кирпички" есть только один пункт обогрева на весь город. Но при необходимости спасатели разложат еще несколько "убежищ".

Посетил пункт обогрева и мэр Ужгорода Богдан Андриив, где на пару со школьником получил горячий чай.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и с целью организации мероприятий по предупреждению случаев переохлаждения людей Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления развернуло на территории Закарпатской области 18 пунктов обогрева.