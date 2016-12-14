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В Польше появится первый в стране жилой поселок на воде

16.12.2016 (17:44)
Первые плавающие квартиры можно будет приобрести уже весной 2017 года
Первые плавающие квартиры можно будет приобрести уже весной 2017 года

Первые плавающие квартиры можно будет приобрести уже весной 2017 года

Первый в Польше жилой поселок на воде строится на Жераньском канале на окраине Варшавы. Как ожидается, первые плавающие квартиры можно будет приобрести уже весной 2017 года.

В первую очередь в посёлке будет построено 10 домов с энергосберегающей основой.

Как отмечается, несмотря на существование таких архитектурно-градостроительных решений в других странах, в Польше, не испытывающей необходимости в подобных решениях, инициатива стала популярной.

"Основа дома - платформа площадью 6 на 12 метров, которая является стабильным, не требующим консервации и устойчивым к заморозкам фундаментом", - отметила одна из авторов проекта, архитектор Александра Маховская.

По ее словам, планировка дома свободная - каждый может сделать выбор между тремя маленькими спальнями или одной большой гостиной.

"Можно даже создать две отдельные квартиры на одной платформе", - отмечают проектировщики.

Цена одного такого дома на воде - 399 тыс. злотых (около $100 тыс.). В эту сумму входит его подключение ко всей необходимой инфраструктуре, оснащение помостом, подведение к канализации и электричеству, а также место для парковки автомобиля на берегу.

Ипотечная программа не распространяется на новый проект, поскольку дом "стоит" на воде, а не на земле. Вместо этого предлагается долгосрочная аренда, лизинг под экономическую деятельность и другие варианты.

Сам поселок, по меркам современного градостроительства, расположен в промзоне, однако создатели видят плюс в таком расположении: в любой момент владелец может нанять буксир и "уплыть" в другой город Польши, имеющий реку и необходимую инфраструктуру.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

16.12.2016 (18:04) / ВУРДАЛАК ШЕВЧЕНКО

В этом холы первые,огрызок украины страна плаваючая в говне.