В Польше появится первый в стране жилой поселок на воде

16.12.2016 (17:44)

Первые плавающие квартиры можно будет приобрести уже весной 2017 года

Первые плавающие квартиры можно будет приобрести уже весной 2017 года

Первый в Польше жилой поселок на воде строится на Жераньском канале на окраине Варшавы. Как ожидается, первые плавающие квартиры можно будет приобрести уже весной 2017 года.

В первую очередь в посёлке будет построено 10 домов с энергосберегающей основой.

Как отмечается, несмотря на существование таких архитектурно-градостроительных решений в других странах, в Польше, не испытывающей необходимости в подобных решениях, инициатива стала популярной.

"Основа дома - платформа площадью 6 на 12 метров, которая является стабильным, не требующим консервации и устойчивым к заморозкам фундаментом", - отметила одна из авторов проекта, архитектор Александра Маховская.

По ее словам, планировка дома свободная - каждый может сделать выбор между тремя маленькими спальнями или одной большой гостиной.

"Можно даже создать две отдельные квартиры на одной платформе", - отмечают проектировщики.

Цена одного такого дома на воде - 399 тыс. злотых (около $100 тыс.). В эту сумму входит его подключение ко всей необходимой инфраструктуре, оснащение помостом, подведение к канализации и электричеству, а также место для парковки автомобиля на берегу.

Ипотечная программа не распространяется на новый проект, поскольку дом "стоит" на воде, а не на земле. Вместо этого предлагается долгосрочная аренда, лизинг под экономическую деятельность и другие варианты.

Сам поселок, по меркам современного градостроительства, расположен в промзоне, однако создатели видят плюс в таком расположении: в любой момент владелец может нанять буксир и "уплыть" в другой город Польши, имеющий реку и необходимую инфраструктуру.

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