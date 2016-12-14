16.12.2016 (18:02)

Сдавая ненужные вещи, выручают деньги на новые покупки

Сдавая ненужные вещи, выручают деньги на новые покупки.

Из-за кризиса украинцы отправились за подарками в комиссионные магазины и ломбарды. Покупают подержанную бытовую технику, гаджеты, украшения, игрушки.

Другие несут в ломбарды свои вещи, чтобы на вырученные деньги купить подарки. Эксперты говорят: спрос на б/у вещи вырос очень существенно, ведь многие из них в хорошем состоянии, а цена значительно ниже.

Телефон для сына



Львовянка Ольга Карпенко рассказала «Вестям», что сейчас многие пользуются услугами ломбардов. «Сынишка попросил на святого Николая под подушку смартфон. У них мода в классе на игры в телефонах, целый год меня об этом просил. С моей зарплатой новый смартфон не потяну, а какой-то очень простой не хочется, ведь сын просит. Я купила в ломбарде практически новый, даже в упаковке, без царапин. Вот скоро обрадую сына», — говорит Ольга.

Ирина Буняк из Украинки купила себе в подарок сережки. «Я почти год откладывала деньги на золотые сережки себе под елочку. Когда прошлась по магазинам и увидела, что с ценой в полторы тысячи за грамм я себе ничего не куплю, пошла в ломбард — там 650 грн. Знакомые посоветовали перед тем как надевать занести к ювелиру на чистку — и будут как новые. Сейчас модно обзаводиться знакомствами с сотрудниками ломбардов, тогда еще дешевле можно будет покупать, и очень приличные вещи», — рассказала нам Ирина.

Сдают, чтобы купить новые вещи



Мы прошлись по киевским ломбардам неподалеку от центрального вокзала. В одном нам посоветовали в подарок взять смартфон или планшет.

Мол, сейчас их покупают чаще всего. Телефоны — от 200 грн, а планшеты с большим экраном — от 1,4 тыс. В интернет-магазинах такие модели в 1,5–2 раза дороже.

«Многие теперь подарки покупают у нас, даже детям игрушки берут. Все вещи приличные, мы поломанные не берем. А цены, сами видите, намного ниже. А если хотите, приносите что-то свое — миксер и кофеварку, например, получите деньги и купите что-то новое в подарок себе. Многие сейчас так делают, чтобы найти деньги на подарок», — рассказала продавец Виктория.

В другом ломбарде на витрине стоят часы, телефоны, украшения. Есть пылесос, микроволновка. В зале народу немного, женщины интересуются украшениями. Просим посоветовать что-то на подарок к Новому году. «У нас сейчас многие этим интересуются, но, если не знаете, что выбрать, лучше поищите на сайте нашего ломбарда. Там есть все! Никто сейчас по холоду не бегает, выбрали в интернете, заказали с доставкой на дом — и вам привезут», — посоветовал продавец.

В магазине еще одного ломбарда говорят, что обедневшие украинцы стали покупать подарки еще в ноябре. «У нас был случай, когда семья кухонный комбайн купила на подарок. Сказали, что знакомым на Новый год, но возьмут сейчас, пока он есть. А сейчас берут много мелкой бытовой техники — это кофеварки, кофемолки, миксеры, девушкам — фены, молодежи — мобильные телефоны. Но все не очень дорогое», — сказали в ломбарде.

Эксперты подтверждают: теперь украинцы идут за подарками в ломбарды, другой вопрос, что там нередко можно нарваться на краденое, ведь проверить происхождение товара в таком случае нереально.

«Покупки в ломбардах и комиссионках сейчас очень популярны. И к этому привело общее обнищание населениея — позволить себе новое не могут, вот и готовы дарить красиво упакованные б/у вещи», — говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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