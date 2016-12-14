Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 17 декабря

17.12.2016 (07:34)

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью, утром и в первой половине дня местами туман. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем ​​1-6° мороза.

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем ​​1-3° мороза.

Температура за последние 130 лет 17 декабря:

МАКС: 15.1° (1959)

МИН: -14.1° (1997)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святой Варвары. У наших предков была традиция на день Варвары дома ставить веточку, чтоб к Рождеству распустилась. С этого дня начинались сильные морозы: «зима мосты мостит», «Трещит Варюха — береги нос да ухо». Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет — постоят морозы, если к земле прибивается — скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное — к холодам, слепое — к теплу.