В Мукачево нарушитель ПДД при задержании устроил драку с полицией

17.12.2016 (09:13)

В Мукачево пьяный водитель иномарки при задержании ударил полицейского

16 декабря в 22:10 в г. Мукачево во время патрулирования по ул. Береговская обьиздная патрульными было замечен автомобиль "Mitsubishi Outlander", который нарушил правила дорожного движения.

Водитель не включил указатель поворота. После чего полицейскими было принято решение остановить данный автомобиль.

Развернувшись и последовав за данным автомобилем, полицейские заметили, как он заехал на АЗС. Во время заезда два человека вышли из иномарки. Подойдя к человеку, который вышел из водительской стороны, патрульные представились и попросили соответствующие документы.

"После того, как водитель вышеуказанного автомобиля передал удостоверение и регистрационный документ, в ходе беседы правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя, а именно запах алкоголя из полости рта. В связи с этим ему было предложено пройти медицинское объяснение, на что водитель начал вести себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, громко кричал, делал резкие движения в сторону сотрудников полиции, на замечания сотрудников полиции не реагировал", - сообщает Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево.

Во время задержания данный водитель начал сопротивляться, нанес неоднократные удары ногой по кузову автомобиля, после чего пытался вырваться, при этом нанес удар патрульному рукой в ​​область груди, повредив служебную нагрудную камеру. Данный гражданин был доставлен в Мукачевский отдел полиции.

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