В Индонезии произошло мощнейшее землетрясение

17.12.2016 (09:32)

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в западной части индонезийского острова

Очаг залегал на глубине 50,7 километра, информация о жертвах и пострадавших не поступала

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в западной части индонезийского острова Новая Гвинея.

Эпицентр подземных толчков находился в 178 километрах к западу от города Джаяпура у северного побережья острова. Очаг залегал на глубине 50,7 километра.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Напомним, в начале декабря в Индонезии произошло землетрясение.

Эпицентр подземных толчков находился к северу от небольшого города Реулеует. Многие здания разрушены, под завалами предположительно находятся десятки людей.

По данным местных служб, землетрясение застало многих жителей мусульманского региона за подготовкой к утреннему намазу. Сейсмологи утверждают, что подземные толчки ощущались во всей провинции Ачех. После первых признаков землетрясения жители, опасаясь цунами, в панике выбежали из домов. При этом власти об опасности возникновения гигантских волн не сообщали.

В 2004 году эта же провинция серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами. Тогда в Индонезии погибли свыше 170 тысяч человек, десятки тысяч погибли в Индии, Таиланде и Шри-Ланке.

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