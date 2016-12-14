Население Украины продолжает критически сокращаться

17.12.2016 (10:53)

Украинцев стало меньше на 140 тысяч

Население Украины продолжает сокращаться. Всего за 10 месяцев текущего года (по состоянию на 1 ноября) количество граждан сократилось до 42 миллиона 620 тысяч человек, что на 140,5 тысяч людей меньше показателя 1 января, передает Государственная служба статистики.

В январе-октябре 2016 года количество новорожденных в Украине составляло 332 тысяч 194 малыша. А количество умерших за тот же период в Украине составило 479 тысяч 917 человек.

По данным ведомства, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 69 живорожденных.

Режим продолжает активно уничтожать население Украины ценами на продукты, лекарства, коммунальные услуги и АТО в Донбассе..