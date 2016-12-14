11 нелегалов пытались попасть из Закарпатья в Евросоюз

17.12.2016 (11:19)

Закарпатские пограничники задержали "искателей лучшей жизни" в ЕС

Вчера, в ходе реализации оперативной информации пограничники отдела «Ужгород» Чопского отряда задержали 6-х граждан Шри-Ланки, 4-х граждан Вьетнама и одного гражданина Молдовы, которые должны были незаконно пересечь государственную границу и попасть в страны Евросоюза.

Так, на окраине населенного пункта Среднее Ужгородского района, пограничниками совместно с представителями Национальной полиции задержали 6-х человек азиатской внешности. По словам мужчин стало известно, что они граждане Шри-Ланки но документов при себе у них нет. Однако во время досмотра вещей, в пяти граждан правоохранители обнаружили паспортные документы, в которых отсутствуют отметки о прибытии в Украину. Позже, в ходе опроса задержанные сознались, что пытались в дальнейшем незаконно попасть в страны ЕС в поисках лучших условий жизни.

Кроме того, 4-х граждан из Вьетнама задержали пограничники в районе железнодорожного вокзала в г. Ужгород. Документов мужчины, как обычно бывает при себе не имели. От каких-либо объяснений отказались.

Еще одного гражданина Молдовы без документов задержали охранники государственной границы непосредственно на линии украинско-словацкой границы. Задержанный пояснил, что пытался в обход пункта пропуска попасть в Италию и ориентировался на местности с помощью компаса.



С целью выяснения обстоятельств правонарушения и установления личности задержанных, всех правонарушителей доставлены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия.

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