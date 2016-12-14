Какие есть минусы у stop loss на рынке Форекс?

|Стоп-лосс – это приказ на рыночное закрытие позиции
Очень часто трейдеры слышат про обязательную установку ордера стоп-лосс. И по этой теме написано немало материала, который подробно указывает причины его установки и место, где эту установку необходимо производить.
Но с другой стороны, не все знакомы с недостатками, которые свойственны данному приказу. И уж тем более, единицы знают, какие действия необходимо предпринимать, чтобы максимально сократить пагубные последствия и уменьшить риски от торговли с использованием стоп-лосса.
Но после прочтения нашей статьи вы не только узнаете, как правильно использовать стоп-лосс, но и сможете избежать распространенных ошибок, свойственных новичкам.
Когда стоп-лосс неэффективен
Наибольшую опасность представляет торговля, при которой трейдер перестает контролировать рабочий процесс, перекладывая всю ответственность по защите депозита на ордер стоп-лосс. После такого поступка не стоит удивляться тому, что ваш баланс постепенно теряет в объеме.
Но для того, чтобы подробно понять принцип работы стоп-лосса и выяснить ситуации, следует их подробно рассмотреть:
Проскальзывание. При резком скачке цен установленный стоп-лосс может сработать дальше на несколько пунктов, что, впрочем, редко несет критичные финансовые потери.
ГЭП. Большинство broker forex
изначально предупреждают трейдеров о том, что все приказы, включая ордер стоп лосс, будут выполняться по первой доступной цене. Поэтому и удивляться не стоит, что ваш убыток может превысить в несколько раз запланированный даже при установленном стоп-лоссе, если случится резкий скачок цен на международном финансовом рынке.
Есть и другие недостатки ордера стоп-лосс:
в приказе нет возможности задать размер по умолчанию, поэтому игрокам приходится каждый раз терять время, устанавливая ордер. Единственным решением становится установка и использование специальных скриптов.
стоп-лосс не следует за ценой, поэтому полученная прибыль не может быть зафиксирована в выгодном для вас положении. Трейдерам, желающим исправить подобную ситуацию, также приходится использовать специальные скрипты или трейлинг стоп.
Какая есть альтернатива ордеру стоп-лосс?
На самом деле, достойной замены этому ордеру найти не так уж и просто. Опытные трейдеры, как правило, выбирают хеджирование отложенным ордером при торговле в обратном направлении. Но в этой ситуации придется оплачивать двойной спред и мириться с тем, что ордер не будет срабатывать при возникновении большой разбежки в цене закрытия и цене открытия таймфрейма. Он закроется лишь после сокращения ценового разрыва. Вместе с тем, трейдер на место одного разрыва сейчас получает целых два, после чего придется выбирать, какой из них закрывать в первую очередь.
Еще одним альтернативным вариантом является трейлинг стоп, способный следовать за ценой. Однако по сравнению с привычным для всех стоп-лоссом, он не способен функционировать после выключения терминала, поэтому оплата аренды VPS сервера становится еще одним весомым пунктом в числе необходимых трат.
Резюме
Таким образом, установка стоп-лосса – это полезная и необходимая процедура. Для начала опытные трейдеры рекомендуют освоить работу со стоп-лоссом во всевозможных ситуациях на примере forex demo
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