В российской тюрьме убили молодого парня за "западенский акцент"

17.12.2016 (14:44)

Убитому в российской тюрьме закарпатцу было всего 16 лет

В Белореченском районном суде Краснодарского края начался процесс над сотрудниками Белореченской воспитательной колонии, где 25 ноября прошлого года был до смерти замучан закарпатец 16-летний Виталий Поп.

На скамье подсудимых 10 человек, из них по 111-й статье ("Нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего") обвиняются лишь старший инспектор отдела охраны колонии Арсен Шамхалов и начальник караула охраны колонии Андрей Караулов, передает Радио Свобода. Остальных обвиняют в злоупотреблении (ст.285) или превышении (ст.286) должностных полномочий. По 286-й статье предъявят обвинение и ВРИО начальника колонии Владиславу Иванову, которого следствие считает организатором преступления.

По данным следствия, Виталий Поп был родом из Закарпатской области. Его отец жил в станице Холмская Краснодарского края. После окончания школы мальчик вместе с мамой переехали в Россию.

В 2015 году подросток совершил преступление: в одном из магазинов ударил продавщицу и забрал у нее золотую цепочку. За это он был осужден почти к 5 годам лишения свободы.

"Он сначала был в СИЗО в Новороссийске, звонил брату В СИЗО он со взрослыми сидел, его не обижали. Но он там уже боялся, говорил: "Нас вроде переведут в Белоречку, а там дюже страшно бьют, там не успеешь с машины выйти, сразу бьют. Я не знаю, вернусь ли я", – вот так запугали ребенка", - рассказала мать подростка Светлана Поп.

По словам адвоката семьи, новоприбывшего подростка в тюрьме начали жестоко избивать.

Подростков построили вдоль коридора лицом и ладонями к стене с раздвинутыми ногами и поднятыми руками. После переклички им приказали повернуться лицом к сотрудникам. "Мужчины сказали, чтобы все приседали и подпрыгивали. Они стали выполнять их требование. Тех, кто не справлялся с этим либо устал, сразу начинали избивать руками и ногами, – рассказывает один из потерпевших. – После того, как его перестали бить, ему сказали отжимался. Он стал отжиматься, но его стали бить ногами под руки и по спине. Это продолжалось около 10-15 минут. При этом он видел, что всех остальных ребят тоже избивают, в основном ногами".

Ситуация в какой-то момент вышла из-под контроля – "началось беспорядочное избиение осужденных", при этом кто-то бил только "своего" подростка, а кто-то "работал" на несколько фронтов. Из коридора заключенные по очереди ползли по кафельному полу в сторону туалета – тоже под градом ударов. В туалете их заставляли мыть унитаз, не соглашавшихся били или окунали в унитаз головой, а потом, так же ползком, отправляли стричься, на прием к психологу и спать.

Виталий Поп "достался" воспитателю колонии Валерию Заднепровскому, который сначала "работал" с ним в коридоре, а потом и в туалете, вот только мыть унитаз молодой человек наотрез отказался. На помощь Заднепровскому пришли сотрудники охраны Арсен Шамхалов и Андрей Криволапов. Один из обвиняемых видел, как "Криволапов оперся своими руками о раковину и другой рукой о стену и наносил (удары) ногой сверху по голове, телу осужденного (Виталия Попа), который лежал на левом боку между унитазом и стенкой. Он начал пихать осужденного по ногам, чтобы тот поднялся, при этом осужденный лежал без движения, без признаков жизни, не шевелился. Криволапов сказал, что осужденный притворяется, и начал кричать на того". Охранники позвали другого подростка, который оттащил Виталия за ногу ближе к душевой. Поп был без сознания и "был сильно избит, ухо было порезанное, всё в крови и рана на голове, кожа лопнутая. Также сплошная гематома от шеи до живота спереди".

Криволапов взял шланг и начал поливать Попа водой, тот пришел в себя, сел, Шамхалов и Криволапов взяли его под руки и опустили головой в унитаз. Согласно показаниям потерпевших, Криволапов, Шахмалов и Заднепровский продолжили избивать Виталия, нанося "множественные удары по голове, груди. При этом Криволапов взял своей рукой голову осужденного Попа и несколько раз ударил о край унитаза". Одни подростки показали, что видели, как один из сотрудников в камуфляже и маске не просто бил, но прыгал на Виталии, другие рассказали, что двое сотрудников "брали Попа за шею и били сильно головой о кафельный пол".

По словам Александра Попкова, в обвинительное заключение не попали показания подростков, говоривших, что Попу досталось за его "западенский акцент", сотрудники избивали его, обзывая "бандеровцем" и "хохлом" (это утяжелило бы статью Криволапова и Шамхалова), зато следователи включили слова одного из подростков, рассказавшего, что Виталий кричал от боли и просил: "Относитесь по-человечески".

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Виталий Поп умер от закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга. Светлана Поп вспоминает, что на голове ее сына не было живого места – она была свернута в сторону, на щеке красовался след от подошвы берца. У Виталия также были ссадины и синяки на шее, груди, ногах и половом члене, ушиб обоих легких и разрыв сальника, были сломаны три ребра. Согласно экспертизе, Виталию было "причинено не менее 16 травматических воздействий действующей силы", 11 из них – в область головы и шеи. При этом "каких-либо следов, характерных для возможной борьбы или самообороны у Попа В.И. не выявлено".

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