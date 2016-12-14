Сколько стоит час работы в США, ЕС и в Украине

17.12.2016 (15:22)

Минимальный час работы в Европе оценивают в 5-19 евро

Американец за час работы получает не меньше семи долларов.

После повышение минималки каждый украинец будет зарабатывать за час не мене 19,3 гривны (0,71 долларов), в то время как американцы – не менее семи долларов за час.

В Украине с первого января размер минимальной заработной платы увеличиться до 3200 гривен. В результате час работы украинца будет стоить как минимум 19,34 гривны, в то время как американец за час работы получает не меньше семи долларов. Минимальный час работы в Европе оценивают в 5-19 евро (зависимо от страны).

Минимальная сумма оплаты часа работы в разных странах:



Украина – 0,71 доллара

Россия – 0,75 доллара

Европейский Союз – 5-19 евро

США – 7 долларов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что с 1 января 2017-го никто в Украине не будет зарабатывать меньше 3200 гривен. При этом планируется, что размеры должностных окладов чиновников больше не будут зависеть от минимальной зарплаты, а другие социальные стандарты (прожиточный минимум и первый тарифный разряд) вырастут незначительно.

Руководитель крупнейшего в Украине регионального бизнес-союза Елена Еременко отмечает: далеко не у всех предпринимателей есть возможность повысить официальную зарплату в два раза. А те, кто будет вынужден платить больше, повысят стоимость своей продукции для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Новогодняя мошенническая схема в Карпатах - как разводят туристов (ВИДЕО)