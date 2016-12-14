В Закарпатье задержали молдованина, который разыскивался Интерполом

17.12.2016 (15:27)

Пограничники передали молдаванина полиции

В Закарпатской области 31-летний гражданин Молдовы, находясь в международном розыске за совершение мошенничества, пытался выехать из Украины в Венгрию. На КПП "Вилок" мужчину задержали закарпатские пограничники, а полиция взяла его под стражу.

Вечером 16 декабря в полицию Виноградово поступило сообщение от пограничников с КПП "Вилок" о том, что там находится человек, которого разыскивает Интерпол. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, 31-летний гражданин Молдовы, житель г. Кишинева, находится в международном розыске за совершение мошенничества. Он пытался попасть из Украины в Венгрию. Когда предъявил на границе свой паспорт, то выяснилось, что мужчина находится в международном розыске.

Пограничники передали молдаванина полиции. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в ИВС. Обстоятельства дела выясняют правоохранители, проинформировали в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, в ходе реализации оперативной информации пограничники отдела «Ужгород» Чопского отряда задержали 6-х граждан Шри-Ланки, 4-х граждан Вьетнама и одного гражданина Молдовы.