Как будет выглядеть дом для жизни на Марсе

17.12.2016 (15:29)

Дома обладают атрибутами привычных земных жилищ.

Дома обладают атрибутами привычных земных жилищ.

Астрономы Королевской обсерватории Лондона совместно с автором книги «Как мы будем жить на Марсе» Стивеном Петранеком представили демонстрационный марсианский дом, чтобы дать понять, как будет выглядеть жизнь на Красной планете.

«Я считаю, что все логистические и технические проблемы в ближайшее время успешно решатся, — говорит астроном Марек Кукула. — Главным испытанием станет выживание на планете и сохранение боевого духа».

Он подчеркнул, что первым колонистам придется уживаться в маленьких комнатках, видя одни и те же лица бесконечно долгое время, осознавая при этом, что находишься за миллионы километров от дома. Тут важно не переставать быть веселым.

Дома обладают атрибутами привычных земных жилищ. Тут есть и микроволновка, и шкаф для личных вещей. Из необычного — 3D-принтер и очки виртуальной реальности. У каждого, в таком доме есть свое рабочее место, рядом с ним висит телевизор, видимо, для новостей об очередных президентских гонках. Также предусмотрено пространство для экспериментов и исследований.

Экспедиция на Марс — это билет только в один конец, поэтому астронавты должны быть полностью автономными. В демонстрационном образце показан механизм выращивания разнообразных питательных культур. Это могут быть и томаты, и картофель, и фрукты — все то, что можно посадить на Земле, рассказывает доктор Кукула.

В настоящем марсианском доме не будет окон, чтобы избежать воздействия радиации. Астронавты будут спать в специальных отсеках ниже уровня поверхности планеты. Кровати, расположенные в комнатах, просто для дневного отдыха. Вероятнее всего, что марсианские дома будут выглядеть именно так, но пока по-прежнему не известен материал, из которых будут построены реальные модели.

Для справки: полеты на Марс должны начаться уже в обозримом будущем. Над проектами работают как частные, так и государственные компании. К этому моменту Илон Маск успел пообещать отправить на планету миллион человек к 2030 году, схожие сроки называет Барак Обама. Boeing спешит обогнать их обоих. При этом параллельным курсом следует Китай, так что скоро на Марсе определенно станет тесно.

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