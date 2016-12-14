На побережье Тихого океана обнаружено место крушения НЛО (ВИДЕО)

17.12.2016 (15:37)

Объект до сих пор лежит на побережье

Рейтинг: 0

Объект до сих пор лежит на побережье. На крошечном острове Старбак в Тихом океане нашли странный объект. Нечто правильной формы лежит на побережье, а от него по суше тянется длинный след.Находкой поделилась в "Ютубе" группа уфологов Secureteam10.Они нашли "корабль пришельцев" благодаря сервису "Гугл Земля", на котором можно посмотреть снимки со спутника.Из-за четкого следа на песке и внешней схожести с чем-то рукотворным пользователи решили, что это космический аппарат инопланетян, который потерпел крушение. Якобы полоса - это тормозной путь, чья длина превышает километр.Кстати, увидеть на картах объект можно, если ввести эти координаты на карте "Гугла": -5.634586, -155.933788.