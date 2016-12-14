В Киеве на вокзале отменили нумерацию вагонов с "головы" и "хвоста" поезда

17.12.2016 (15:48)

Теперь отсчет ведется с "востока" или "запада".

На железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" ввели новую систему подачи информации о расположении вагонов в прибывающих поездах. Вместо нумерации с "головы" и "хвоста" поезда теперь нумерация считается с "востока" и "запада".

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.

"Многим пассажирам было сложно определить: где "голова", а где "хвост". Особенно тем, кто не часто путешествует. Недавно был изменен формат объявлений, и теперь нумерация начинается "с востока" или "с запада". При входе на платформы сделаны соответствующие обозначения", - пояснил Красноштан.

По его словам, такое решение было принято для улучшению навигации для пассажиров на вокзале.

Напомним, что с 11 декабря "Укрзализныця" перешла на новый график движения, который предусматривает назначение 16 дополнительных новогодних поездов и 8 круглогодичных. Также график предусматривает продление маршрута курсирования еще четырех поездов

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