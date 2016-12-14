В Польше митинг оппозиционеров назвали попыткой захвата власти

17.12.2016 (16:42)

События могли развиваться также, как и в 1992 году

Глава МВД Польши Мариуш Блащак назвал вчерашний митинг представителей оппозиционных партий попыткой захвата власти. Он уверен, что если бы не действия правоохранителей, то дальнейшие события развивались бы также, как и в 1992 году.

Накануне ночью в сейме представители оппозиционных партий заблокировали трибуну, чтобы не допустить принятие законопроекта о бюджете на следующий год. Спикер был вынужден прервать заседание и отправить депутатов в соседний зал. Там и были подписаны документы относительно госбюджета на 2017 год.

После этого активисты и сторонники оппозиционных партий вышли к зданию сейма с требованием отменить законопроект, предусматривающий ограничение деятельности журналистов во время заседаний. Депутаты акцентировали внимание на том, что правоохранители во время разгона митинга использовали слезоточивый газ. Полиция Варшавы всячески отрицает данные обвинения.

Глава МВД Блащак уверен, что такие события очень похожи с 1992 годом. Такой митинг он назвал попыткой захватить власть, когда 24 года назад всё же удалась. «Нелегальная власть» продолжила работу в парламенте, несмотря на протесты населения.

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