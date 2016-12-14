Москаль обнародовал ответ ГФС по "пересечникам" (ДОКУМЕНТ)

17.12.2016 (16:52)

Ввоз в Украину "иномарок" возможен только временно и в режиме транзита

Согласно письму ввозить в Украину автомобили с иностранной регистрацией можно только в режиме транзита и временного ввоза.

- Ввоз на таможенную территорию Украины гражданами транспортных средств личного пользования, постоянно зарегистрированных в соответствующих органах иностранных государств, возможен только в таможенных режимах транзита и временного ввоза, - утверждает председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров в ответе на письмо Закарпатской ОГА об урегулировании проблемы так называемой «пересечки» (пользование гражданами Украины автомобилей с иностранной регистрацией).

В то же время, как указывается в письме, с целью урегулирования данного вопроса, ГФС отработала соответствующие предложения, которые предоставлены в ходе проведения совещания с участием председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о временном ввозе транспортных средств гражданами Украины.

Полный текст письма Государственной фискальной службы приводится ниже:





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