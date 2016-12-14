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Москаль обнародовал ответ ГФС по "пересечникам" (ДОКУМЕНТ)

17.12.2016 (16:52)
Ввоз в Украину
Ввоз в Украину "иномарок" возможен только временно и в режиме транзита

Согласно письму ввозить в Украину автомобили с иностранной регистрацией можно только в режиме транзита и временного ввоза.

- Ввоз на таможенную территорию Украины гражданами транспортных средств личного пользования, постоянно зарегистрированных в соответствующих органах иностранных государств, возможен только в таможенных режимах транзита и временного ввоза, - утверждает председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров в ответе на письмо Закарпатской ОГА об урегулировании проблемы так называемой «пересечки» (пользование гражданами Украины автомобилей с иностранной регистрацией).

В то же время, как указывается в письме, с целью урегулирования данного вопроса, ГФС отработала соответствующие предложения, которые предоставлены в ходе проведения совещания с участием председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о временном ввозе транспортных средств гражданами Украины.

Полный текст письма Государственной фискальной службы приводится ниже:

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Закарпатские "пересичники" опубликовали видео с ультиматумом власти (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

17.12.2016 (17:39) / Зануда

пить меньше надо...

17.12.2016 (16:56) / Читатель ...

Город очистится от хлама и аварий станет меньше.

17.12.2016 (19:28) / Читательююю

и ты вытолкаеш свой хлам из гаража оставленый дедом в наследство
И ГОРДО ПОЕДЕШ У ВАРОШ!!