В Закарпатье есть одно село на две страны

17.12.2016 (17:12)

Граница между селами Малые Селменцы и Вельке Слеменце

В закарпатском поселке Малые Селменцы, которое находится в 20 километрах от Ужгорода, украинскую речь слышно изредка. Здесь в обиходе венгерский и словацкий языки. Да и сами жители, хоть и имеют паспорта Украины, считают себя словаками.

- Моя 97-летняя мама, дай ей Бог здоровья, даже слова по-украински не знает, родилась и выросла при словаках, - рассказал КП в Украине местный житель Игнац.

Старожилы со слезами на глазах вспоминают историю родного села, которое принадлежало сначала Австро-Венгрии, а потом Чехословакии. Но в 1946-м, по окончании Второй мировой войны, поселок разделили за считанные часы.

Без предупреждения местных жителей большая часть села (около 600 домов) "отошла" Чехословакии, а остальные 300 - СССР. Чьей была инициатива разделения - история умалчивает, но известно, что селяне не верили в происходящее до тех пор, пока дом, построенный на линии границы, не снесли. Так на карте мира появился словацкий поселок Вельке Слеменце и украинское село Малые Селменцы.

Между новообразованными населенными пунктами натянули металлическую сетку и поставили пограничные вышки. Тогда же жителям обоих сел запретили пересекать границу в этом месте. Власти не обращали внимания на то, что таким образом разделили не только поселок, хаты, семьи, но и саму жизнь селян.

- Чтобы оповестить родных о горе или радости, приходилось перекликаться через сетку, - говорит жительница Малых Селменцев Агата. - А в гости почти не ездили, потому что надо было брать кучу разрешений, ехать за полсотни километров к другому пункту пропуска…

Возле международного пункта пропуска в глазах рябит от огромного количества магазинов и торговых палаток с надписями на словацком языке.

Безработица и цены в евро

"Железный занавес" между двумя частями единого села просуществовал почти 60 лет. Лишь в 2005-м здесь построили международный пеший пункт пропуска, а металлическую сетку и башни демонтировали. Теперь жители двух частей Селменцев могут ходить друг к другу в гости пешком или приезжать на велосипеде.

Попасть на украинскую часть села словакам намного проще - им не нужны ни визы, ни специальные разрешения. А вот нашим надо предъявить пограничникам или "шенген", или разрешение на пересечение границы в режиме "малого приграничного движения". И украинцы, и словаки в один голос заявляют: хоть ранее Селменцы были одним селом, сейчас две его части живут совершенно разной жизнью.

Проехать в Малые Селменцы не так-то просто, дорога к селу разбитая. Рейсовый автобус из Ужгорода ходит несколько раз в день, но, говорят, его должны скоро убрать, потому что невыгодно. Да и кого возить, если живут здесь почти одни пенсионеры?

Украинское село постепенно вымирает. В Малых Селменцах нет ни больницы, ни сельсовета, ни почтового отделения, зато процветает безработица. Молодежь уезжает в поисках лучшей жизни, а люди постарше выживают как могут. Зачастую открывают магазины. Таких торговых предприятий в поселке очень много, и все они находятся поблизости границы, к которой ведет единственная в селе на совесть отремонтированная трасса. Заходим в один из магазинов и ахаем: все цены в евро!

- А чему вы удивляетесь? - улыбается продавщица. - Шоколадные конфеты "Рошен" или дорогое вино наши селяне не могут себе позволить купить. Главные покупатели у нас - словаки. У них и зарплаты хорошие, и пенсии достойные. Поэтому и цены в евро, а ценники - на двух языках.

Оказывается, "соседи" приезжают в Малые Селменцы на шопинг. В магазинах украинской части поселка цены в два, а то и в три раза ниже словацких. Покупают продукты, особенно пользуются спросом сладости, алкоголь и сигареты.

Ездят за деньгами

Уровень жизни жителей поселка Вельке Слеменце намного выше, чем у украинских соседей. Благосостояние населенного пункта заметно сразу при въезде со стороны границы: все сельские дороги без ямок и трещин, обочины чистые, стоят урны для мусора. Домики как из сказки, ухоженные, с красивыми садами. А местные жители приветливые и улыбчивые. Говорят, жаль им своих украинских родственников, которые вынуждены выживать.

- Мы тоже звезд с неба не хватаем, но работа в селе есть, хватит и на украинцев, - говорят словаки. - Много украинцев приезжают работать и остаются жить в Словакии. А мы и не против, все же родственники, а кровь, как говорят, не вода.

Селяне Малых Селменцев не скрывают: многие ездят на заработки к словацким родственникам.

- Платят хорошо, можно и тысячу евро за месяц заработать, - говорят украинцы.

Зачастую к словакам наши земляки едут на месяц-другой, а потом возвращаются на пару дней домой, отдохнут и снова в путь. Так и живут люди на украинской стороне некогда единого села. И мечтают о том, что через каких-то пару десятков лет украинские Малые Селменцы будут жить ничуть не хуже словацких Вельких Слеменцев.

Пешеходно-велосипедный пункт пропуска Малые Селменцы-Вельке Селменце