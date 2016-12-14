На главную елку Ужгорода повесили километр гирлянд (ФОТО)

17.12.2016 (18:11)

Главную елку Ужгорода на Театральной площади уже украсили

Над украшением главной елки Ужгорода, которая будет радовать глаз своей красотой на Театральной площади города, работа уже завершена.

Работники ООО "Закарпателектробуд" потратили на это несколько дней. На елку повесили гирлянды длиной 900 метров, а это почти одиннадцать с половиной тысяч лампочек, а также много других игрушек.

Торжественно откроют елку 19 декабря. Простоять на площади она должна до 21 января.

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