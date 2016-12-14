17.12.2016 (19:47)

В Польше оппозиция пригрозила власти регулярными протестами

Митингующие продолжают оставаться возле стен польского Сейма. Кроме того, в полдень субботы оппозиция провела антиправительственный митинг. Многотысячная колонна протестующих прошлась к зданию парламента. Они требуют отставки нынешнего пправительства и досрочных парламентских выборов.

Кроме проведения митинга представители оппозиции также подали в прокуратуру заявление о том, что спикер Сейма Марек Кухцинський, по их мнению, совершил ряд преступлений. В частности, представители меньшинства вменяют ему противоправное ограничение работы депутатов и сознательное нарушение закона при голосовании за бюджет. Кроме того, оппозиционеры требуют снять со спикера неприкосновенность.

"На событиях вчерашнего дня мы убедились, что власть злоупотребляет своим положением. О какой демократии может идти речь, если провластные силы нарушают законы?", - заявлют участники протестных акций.

Оппозиционеры скандируют: "Просыпайся, Польша".

В оппозицию входят парламентские партии «Гражданская платформа», «Новочесна», Польская крестьянская партия, а также не входящий в Сейм Комитет обороны демократии.

Глава МВД Польши Мариуш Блащак назвал вчерашний митинг представителей оппозиционных партий попыткой захвата власти.

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