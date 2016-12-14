Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 18 декабря

18.12.2016 (06:49)

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день. Без осадков

В Закарпатской области облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем ​​0-5 ° мороза, в горах местами ночью 10-13 ° мороза, днем ​​5-10 ° мороза.

В Ужгороде облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем ​​1-3 ° мороза.

18 декабря на большей части территории Закарпатской области и на отдельных участках дорог г.. Ужгорода сохранится гололедица.

Температура за последние 130 лет 18 декабря:

МАКС: 14.2° (1989)

МИН: -18.9° (1965)

Народный прогноз погоды: 18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В старину говорили: «Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит», что означало, что дороги становились скользкими. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега. А если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.