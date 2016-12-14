На месте старой котельной в Ужгороде строят реабилитационный центр для инвалидов (ВИДЕО)

|В Ужгороде старую котельную превращают в реабилитационный центр для инвалидов
В Ужгороде, бывшая старая котельная станет спортивно-реабилитационным центром для инвалидов. Помещение пустовало уже более 7 лет, с тех пор, как город отказался от централизованного теплоснабжения и перешел на автономное.
Ужгородские инвалиды, самостоятельно расчистили здание от мусора. И разработали план будущего центра.
Только в Ужгороде, почти 6 тыс. человек с ограниченными возможностями. В области, в десять раз больше. Спорт для них необходим, как воздух. Чтобы не атрофировались мышцы. Но заниматься негде.
В специальном спортивно-реабилитационном центре, ежегодно смогут оздоравливаться почти 20 тыс. людей с ограниченными возможностями.
Чтобы человек с инвалидностью, мог полноценно интегрироваться в жизнь общества. Чтобы они не прятались по углам, чтобы они не искали для себя место, где им можно поговорить вдали от людей, – комментирует председатель Закарпатского областного общества инвалидов, Денис Сухотин
Подрядчик говорит: если будет финансирование, строительство завершат за год. Денег еще нужно много – почти 27 млн. грн.
Надеются на финансовую помощь государства. А еще ведут переговоры с благотворителями из Японии, Словакии и Франции. Те обещают помочь инвентарем.
В Ужгороде создадут современный Центр по реабилитации инвалидов