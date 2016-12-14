Гороскоп на неделю (19 - 25 декабря)

18.12.2016 (12:27)

Недельный гороскоп с 19 по 25 декабря

Вам интересно знать, что ждет вас в ближайшую неделю? - об этом вы сможете узнаеть из гороскопа. Астропрогноз вам расскажет о самых актуальных рекомендациях для себя на ближайшую неделю, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Действуйте решительно и смело, и вам может неожиданно повезти в самых рискованных делах. Умение привлекать окружающих на свою сторону поможет добиться решения стоящих перед вами профессиональных задач. К вам могут нагрянуть с проверкой. Придется действовать тонко, ловко и решительно, чтобы удержать свои пошатнувшиеся позиции. Используйте эту неделю для получения новой информации и знаний. Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе помешает вам заметить перемены. Сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. Постарайтесь проявить терпение и не торопите происходящие события. Инициативность, сочетающаяся с тонкой дипломатией, позволит наилучшим образом уладить любые недоразумения с деловыми партнерами. Постарайтесь обсудить все рабочие вопросы до пятницы. Потому что потом наступает время отдыха и новогодних корпоративов.

Телец



На работе важно не конфликтовать с начальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, вам это зачтется. В выходные веселитесь от души, только постарайтесь не расстаться сразу со всеми денежными запасами. Направьте ваши силы на сохранение стабильности семейного положения, берегите свою репутацию. Не отказывайтесь от возможностей профессионального роста. Поездки, запланированные на понедельник, могут сорваться. В начале недели возможны проблемы юридического характера. Во вторник и четверг постарайтесь быть снисходительным к себе и, если сможете, к окружающим. Выходные пройдут в заботах и подготовке к предстоящим праздникам.

Близнецы



Судьба может приготовить для вас приятные сюрпризы. Интересная работа позволит вам избежать резких перепадов настроения. В случае необходимости вы сможете воспользоваться помощью друзей. Все дела пойдут удачно и прибыльно. В начале недели можно будет порадоваться видимому успеху и строить вполне радужные планы на ближайшие праздники. Только не забывайте, сколь бы благоприятно ни складывались ваши дела, надеяться вам можно исключительно на собственные силы. Впрочем, любимый человек искренне заинтересован, чтобы у вас все было хорошо. Так что, чем больше романтики вы впустите в свою жизнь, тем лучше. Будет шанс хорошо заработать на интересном проекте и подняться по карьерной лестнице, но будьте готовы работать без перерывов на сон и обед. Воскресенье настроит вас на мечтательный лад.

Рак



Ваше решение косвенно повлияет на многие происходящие с вами события. Не болтайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи — и вы получите желаемое. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны, и у вас появится шанс получить престижную и прибыльную работу. Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверенность и страхи, которые могут оказаться помехами для движения вперед. В понедельник полезно четкое спланировать, что вы должны успеть закончить, чтобы спокойно встретить Новый год. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Воскресенье может оказаться активным днем, который потребует от вас проявления решительности, не бойтесь предпринять важные шаги, пересмотреть взгляды и изменить тактику поведения.

Лев



Желательно снизить темп деловой жизни, но перед напором вашей энергии будут бессильны все ограничения и препятствия. Уделите больше времени родным, им важно общение с вами. Не стоит бояться перемен, хотя рассчитывать придется только на собственные силы. На этой неделе будут удачными поездки и контакты, особенно - командировки за границу или общение с иностранцами. Такое положение дел укрепит ваш авторитет и повысит самооценку. В первой половине недели вам следует рассчитывать только на себя и собственное умение серьезно и уравновешенно договариваться с оппонентами. Пора покупать подарки и составлять меню праздничного застолья. Если родные или друзья захотят помочь, договоритесь, кто что приготовит. Четверг может оказаться неблагоприятным днем, когда из-за досадных случайностей рушатся планы. Происходящие события нужно рассматривать как знаки судьбы.

Дева



Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они быстрее реализовались. Желательно равномерно чередовать работу и отдых. Нужно проявлять дипломатичность, сохранять эмоциональное равновесие. Работа может поглотить слишком много времени и сил, так что почти не останется времени на решение других проблем. Вы будете слишком стараться, чтобы угодить окружающим людям, но это не помешает им подвергнуть критике ваши поступки и идеи. Не печальтесь, середина недели - прекрасный момент для тех, кто честолюбив и хочет проявить себя на работе с лучшей стороны. Ваше везение и обаяние позволит сгладить острые углы в сложных ситуациях. В пятницу вас может посетить оригинальная мысль, которую вы воплотите в ближайшем будущем. Постарайтесь провести воскресенье в уединении, или в максимально комфортной обстановке.

Весы



На вашем пути могут оказаться подводные камни. Вам придется стать талантливым стратегом, чтобы все прояснить и расставить по своим местам. Не обязательно все проблемы решать самостоятельно, может понадобится помощь или совет друзей. Важно избежать перегрузок и переутомления. В понедельник вам желательно следить за своими высказываниями, иначе появится риск попасть в неловкое положение. Во вторник и четверг вам может понадобиться помощь друзей и коллег, иначе вам будет сложно справиться с большим объемом работы. В среду вероятны хорошие новости, связанные с перспективными предложениями. К концу недели не исключено перераспределение обязанностей в рабочем коллективе, в результате чего лично вы можете получить большую самостоятельность.

Скорпион



Вам удастся укрепить свой авторитет, хотя и придется доказывать, что вы способны преодолевать любые трудности. Если вас даже будут провоцировать на выяснение отношений, старайтесь не вступать в конфликты, тем более с близкими и дорогими вам людьми. На этой неделе желательно придерживаться ранее выработанной стратегии, очень скоро она принесет вам успех, даже если на пути и встречаются помехи. Предновогодний корпоратив докажет, что в вашем коллетиве сложились теплые и дружеские отношениям с коллегами и начальством. Если в четверг до вас дойдет неприятная сплетня - игнорируйте ее и того, кто ее принес: возможно, вас пытаются поссорить с близким человеком. В воскресенье не отказывайтесь от приглашения на вечеринку. Хорошо проведете время, да и новые знакомства могут оказаться весьма своевременными.

Стрелец



Вы сейчас на гребне волны, вас окружают загадки и тайны, даже сплетни делают вам отличную рекламу. Вы общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и знакомств захватит вас. А вот на работе не стоит излишне хвастаться своими успехами и придираться к коллегам по мелочам, такими действиями вы можете огорчить окружающих. Наступающая неделя - замечательное время для выполнения дополнительной работы, за нее быстро и хорошо заплатят. Самое время использовать свою деловую хватку, подкрепив действия информированностью и надежными связями. Не переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и устанавливая свои правила игры, вы можете легко перейти границы дозволенного. Вторник - удачный день для запланированных поездок. В четверг вероятны резкие смены настроения.

Козерог



Вы сможете выгодно представить ваши деловые качества, что благоприятно отразится на ваших профессиональных успехах. Способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет вам справиться с любыми препятствиями и трудностями, встречающимися на вашем пути. На этой неделе вам потребуется умение концентрироваться на работе и не обращать внимания на внешние раздражители. В среду возможны неожиданности, нужно будет быстро и адекватно реагировать на происходящее, а спросить совета будет не у кого. В четверг лучше сторониться недоброжелателей, не болтать лишнего и не делать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. В пятницу постарайтесь исправить свои ошибки, чтобы в выходные вам ничто не помешало спокойно отдыхать.

Водолей



Вам, вероятно, придется приложить немало усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. Всему виной будет излишняя эмоциональность. Поспокойнее реагируйте на сюрпризы и возможные проблемы. Пора отвлечься от забот и подумать, что вам нужно сделать для предстоящей встречи Нового года. Самое время подготовиться к празднику, доделать старые дела, привести в порядок мысли. Во вторник может поступить информация, которая имеет шанс серьезно повлиять на вашу карьеру. В среду, в один из самых благоприятных дней на нынешней неделе, вы будете полны сил и энергии. Работа будет как будто сама делаться в ваших руках. Начальство оценит вашу удивительную работоспособность, так что ловите момент и не упустите благоприятного к себе отношения. Поездка за город на уик-энд дни позволит вам отдохнуть, набраться сил и энергии.

Рыбы



Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще справиться со сложившейся ситуацией. Будьте предусмотрительны при общении с начальством, нужно проявить свои знания и компетентность в обсуждаемом вопросе. Подъем вашей работоспособности позволит вам разрешить многие проблемы и успеть завершить намеченное. Для работы и творчества вам необходимо почувствовать себя свободными, ограничения сковывают вас. Вам сейчас необходима независимость во всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное - в решениях. Но если вы будете слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты на работе. Защищайте и отстаивайте свои интересы, но корректно и дипломатично. О новых идеях лучше пока никому не рассказывать, время еще не пришло.



