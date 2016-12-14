Ужгородские патрульные поймали водителя с наркотиками (ВИДЕО)

18.12.2016 (12:48)

Патрульные в Ужгороде очередной раз обнаружили наркотики у водителя

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Вчера утром, в 4:40 патрульные остановили за нарушение ПДД Volkswagen. Начав разговор с водителем патрульные заметили, что он начал нервничать и вести себя не в соответствии с обстановкой.Имея опыт общения с нарушителями, которые имели при себе запрещенные вещи, патрульные заподозрили, что человек может такие иметь, поэтому приняли решение провести поверхностную проверку.Подозрения патрульных подтвердились, когда у водителя в правом кармане джинсов обнаружили три пакетика с ориентировочно тремя граммами белого, кристаллического вещества, похожего на метамфетамин.На место происшествия сразу вызвали следователей.