В Закарпатье начинают готовиться к Рождественским колядкам

18.12.2016 (13:22)

Первое место присуждено бетлегему из с. Анталовцы

В субботу, 17 декабря, в Ужгороде состоялось традиционное ежегодное областное предрождественское праздничное действо «Словацкий бетлегем», организованное культурно-образовательной организацией «Матица Словенска в Украине». В этом году в нем приняли участие 10 коллективов из разных регионов Закарпатья, где компактно проживают словаки.

Традиционно проводился конкурс в трех номинациях: «Лучший словацкий бетлегем», «Лучший коллектив словацких колядников» и «Лучший коллектив, который осуществляет постановку театрализованной рождественской сценки на словацком языке».

Перед началом праздника присутствующих приветствовали Генеральный консул Словацкой Республики в г. Ужгород Янка Бурианова, начальник отдела национальностей и религий Закарпатской ОГА Анатолий Салай, председатель Дома «Матицы словенский» в г. Михаловце (Словакия) Мария Кушнирова, председатель культурно-образовательной организации «Матица Словенска в Украине» Иосиф Гайниш.

По итогам конкурса в номинации «Лучший словацкий бетлегем» первое место присуждено бетлегему из с. Анталовцы (Ужгородский район) и бетлегему из с. Долгое (Иршавский район). Второе место - бетлегему (младшему) из с. Анталовцы и бетлегему Середнянского ООШ I-III ст. В номинации «Лучший коллектив колядников» победителем признано ансамбль «Словенка», второй стала группа римско-католического костела с.Анталовци. В номинации «Лучший коллектив, который осуществляет постановку театрализованной рождественской сценки на словацком языке» победу праздновали коллектив Сторожницькои ООШ I-III ст. Ужгородского района и коллектив СОШ № 4 г. Ужгород. Второе место разделили коллективы УВК № 6 м. Мукачево и «Доминик» римско-католического костела с. Кольчино (Фридешово) Мукачевского района. Также были отмечены солисты коллективов Анастасия Окс с Кольчине (Фридешова), Даниэлла Сливка с Сторожнице и Ярослава Вейгеши из Среднего.

В программе праздника с большим успехом выступила колядницкая группа «Порубьян» из села Русская Поруба (Словакия). В заключение все присутствующие исполнили на словацком языке колядку «Тихая ночь» Ф.Грубера.

Оксана ДУДАШ, для «День»

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