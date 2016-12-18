Нунций Ватикана отслужил службу в Луганске

18.12.2016 (15:56)

Посол Ватикана : Говорить об Украине теперь не модно

Нунций Ватикана в Украине Клаудио Гуджеротти отслужил воскресную службу в луганском римо-католическом храме Рождества Пресвятой Девы Марии. Об этом "Укринформу" сообщил настоятель храма Гжегож Рапа.

"Я очень счастлив, что за неделю до католического Рождества, и немного больше по календарю, по которому будут праздновать впоследствии греко-католики, я имею возможность быть вместе с вами. Папа отправил меня сюда с такими словами: "Скажи им, что я с ними, скажи это громко. Скажи им, что я о них не забываю, я каждый день молюсь, чтобы эта война закончилась", - пересказал речь нунция Рапа.

Вместе с нунцием службу вел епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии Римско-католической церкви Ян Собило.

В конце службы прихожане поблагодарили посла за визит, а также вручили гостю сувенирную зажигалку в виде мушкета и полотенце с изображением голубей мира, "как отражение сегодняшних атрибутов Луганской области".

"Укринформ" сообщает также, что во время разговора с ксендзом проходила встреча Клаудио Гуджеротти и Яна Собило с руководителями Луганской епархии УПЦ Московского патриархата.

Рапа отказался сообщить о содержании переговоров представителей двух концессий, сославшись на то, что он на них не был допущен, а потом не иметь возможности пообщаться с церковным начальством, поскольку оно будет спешить к вечеру выехать через один из КПВВ в Донецкой области, а он сам идет в свои прихожан в Кадиевку (бывший Стаханов, тоже находится на территории ДЛНР).

Ранее апостольский нунций в Киеве Клаудио Гуджеротти заявил, что Украина "отделилась" от России ради Запада, но Запад при этом не занял места РФ, и, таким образом, Украина понесла потери на всех фронтах.

Папа Франциск назначил Клаудио Гуджеротти Апостольским нунцием в Киеве в ноябре 2015 года. Должность Апостольского нунция равнозначна должности посла Ватикана.