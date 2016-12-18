УПЦ МП освободила из плена "киборга" Тараса Колодия (ФОТО)

18.12.2016 (17:08)

"Киборга" Тараса Колодия освободили при содействии Митрополита Онуфрия

Освобождение защитника донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена сепаратистов происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви Московского Патриархата. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил епископ Ирпенский УПЦ Климент (Вечеря), который принимал участие в освобождении военного.

"К нам обращались жены и матери наших украинских пленников, в частности была целая делегация, которая посетила Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Владыка, услышав их просьбу, сделал все возможное, чтобы начать процесс освобождения пленников путем переговоров, контактов через Украинскую православную церковь Московского Патриархата. Наши священники - по всей территории Донецкой области. Поэтому удалось договориться, чтобы к празднику Св. Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного. Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", - отметил он.

По словам епископа, Колодий сейчас находится в шоковом состоянии.

"Он был в плену с 2014 г., поэтому, конечно, сейчас в состоянии шока, и ему еще нужно отойти от всего, что с ним происходило", - сказал он.

При этом епископ добавил, что вскоре Колодий прибудет в Киев, где пройдет реабилитацию после плена.

Епископ надеется, что это не последнее освобождение украинского военнослужащего, которое проходит при участии церкви. "Без человеческого понимания это освобождение военнослужащего было бы невозможным. Это праздник для всех нас. Мы не теряем надежды, что таких праздников у нас будет больше", - добавил он.

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