Папа Римский желает приехать на Донбасс

18.12.2016 (18:13)

Папа Римский Франциск собирается на Донбасс

Папа Римский Франциск может приехать на Донбасс для встречи с верующими. Об этом заявил посол Ватикана в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, который прибыл с визитом в так называемую "ЛНР".

Когда будет уже спокойствие, "время братства", то Папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и навестить людей, но для этого требуется приглашение со всех сторон, - рассказал представитель Ватикана.

По его словам, пока Папа Римский Франциск не может лично приехать на Донбасс, но такое желание у него есть.

Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он (Франциск) хотел бы всегда присутствовать там, где есть трудности и терпения. Желание и цель Папы - объединять людей, которые находятся в спорах, и помогать им находить общий язык, - уточнил Гаджеротти.

Вчера, 17 декабря Папа Римский Франциск отпраздновал юбилей, отметив свое 80-летие в компании бездомных