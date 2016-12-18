В Мукачево торжественно "зажгли" главную елку (ВИДЕО, ФОТО)

18.12.2016 (19:14)

В Мукачево торжественно открыли главную елку

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Город над Латорицей открыл сезон новогодних и рождественских праздников. Накануне дня Святого Николая мукачевцы собрались на центральной площади города и торжественно открыли главную елку города.Началось все с выступления хора мальчиков Владимира Волонтира, которые исполнили традиционные для Закарпатья и всей Европы колядки.Далее на сцене появился Святой Николай в сопровождении ангелов, который поздравил всех с праздником. И наконец финалистка телепроекта "Голос. Дети" Иванна Решко под аплодисменты малышей и родителей торжественно открыла главную елку Мукачево, нажав магическую кнопку.В конце маленькие мукачевцы получили сладкие подарки от помощников Николая.