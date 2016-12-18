100% акций ПриватБанка решено передать государству

19.12.2016 (04:32)

Правление государственного Приватбанка возглавит бывший министр финансов Шлапак

О национализации Приватбанка говорится на официальном сайте Кабмина. Отмечается, что вопрос о национализации Приватбанка был рассмотрен сегодня на заседании Кабинета министров, и правительство поддержало национализацию этого финансового учреждения, предложенную Нацбанком и Советом финансовой стабильности.

Предусмотрено, что государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций ПриватБанка и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов.

Правление государственного Приватбанка возглавит бывший министр финансов Александр Шлапак.

Об этом в фейсбуке сообщил IT-директор Приватбанка Дмитрий Дубилет.

"Банк будет работать дальше в стандартном режиме. Новым председателем правления банка становится Александр Шлапак ( входил в первое правительство Арсения Яценюка), который должен вскоре сформировать новую команду топ-менеджеров. Формально, переходный период, в течение которого мы будем вводить в курс дела новую команду, будет длиться несколько месяцев", - заявил он.

Источники также сообщают, что собственника "Приватбанка" Игоря Коломойского в АП во время заседания правительства не было, а кандидатура Александра Шлапака в качестве нового возможного руководителя "Привата" не обсуждалась.

Процедура передачи банка государству фактически начнется с 19 декабря. После введения временной администрации также планируется провести процедуру рефинансирования банка.