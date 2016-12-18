ВСУ понесли крупные потери в районе Светлодарской дуги

19.12.2016 (05:06)

В ходе атаки под Дебальцево ВСУ открыли огонь по силам ДНР

Пятеро военных погибли и шестеро были ранены в воскресенье в бою на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем фейсбуке.

"Начиная с 5.50 в районе Светлодарской дуги, после длительной огневой подготовки с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов, российско-оккупационные наемники пытались выбить наши передовые подразделения с занимаемых позиций. Для этого противник значительными силами попытался осуществить обходной маневр наших опорных пунктов. Его намерения были вовремя разоблачены, начался бой во время которого намерения оккупантов были сорваны. В ходе двухчасового боя наши подразделения нанесли боевикам поражение", - заявили военные.

Разведка заявила, что потери боевиков составили около 20 человек убитыми и до 30 человек ранеными.

"К сожалению, и мы понесли потери. Пять военнослужащих погибли и шесть получили ранения: четверо бойцов получили легкие ранения и двое - средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в штабе АТО.

А вот, что сообщает Луганский информационный центр :

ВСУ предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Калиновка, что рядом с городом Дебальцево.

По предварительным данным, потери составили не менее 30 киевских силовиков (из них 10 погибших), а также уничтожено не менее двух единиц бронетехники.