Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 19 декабря

19.12.2016 (05:12)

На протяжении всего дня небо в Ужгороде будет покрыто облаками

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На большей части территории области на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем 4 ° мороза - 1 ° тепла, в горах местами 6-8 ° мороза.

В Ужгороде облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° мороза, днем 1 ° мороза - 1 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 19 декабря:

МАКС: 15.6° (1989)

МИН: -24.5° (1963)

Народный прогноз погоды: 19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы — Никольские: «На Студеного Николу снегу навалит гору». Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель». Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): «Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего».