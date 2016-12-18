19 декабря отмечают День Святого Николая Чудотворца

19.12.2016 (05:22)

Верующие люди должны обязательно сходить в церковь и помолиться

Праздник был установлен в память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Также является одним из самых почитаемых христианских святых.

В этот праздник тесно переплелись христианские и народные приметы и обычаи.

Что нельзя делать в День Святого Николая Чудотворца

19 декабря приходится на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

В День Святого Николая нельзя давать взаймы. Наши предки верили, что заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение.

Кроме того, согласно народным обычаям, в этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.

Что нужно делать в День Николая Чудотворца

В этот день верующие люди должны обязательно сходить в церковь и помолиться. 19 декабря лучше всего начать с утренней службы.

Следуя примеру Николая Чудотворца, в этот день необходимо помогать близким, раздавать милостыню, но не афишировать это.

Согласно народной традиции, в День Святого Николая кладут под подушку подарки, чаще всего это сладости: конфеты, шоколад, пряники. Подарки нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой презент от Николая.