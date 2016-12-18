Ученые бьются над загадкой таинственного исчезновения американского города

19.12.2016 (08:01)

Тысячелетний американский город просто исчез с лица Земли

Стало известно, что тысячелетний американский город оказался таинственным образом стерт с карты мира.

Учёные пришли к выводу, что тысячелетний американский город просто исчез с лица Земли.

Каокия, известная как центр источника энергии, является очень ценной для археологических раскопок. На этой территории располагались пирамиды и земные насыпи, технологию которых унаследовали специалисты из Восточного Сент-Луиса.

Местные жители даже прозвали Каокию в честь клана Иллинойс, который славился своими разработками и традициями. Сообщается, что данная территория имеет тысячелетнюю историю. Именно сюда желали приехать европейцы еще во времена Средневековья. Вдоль Миссисипи расположились 30-фунтовые памятники и деревянные дома, имеющие особую ценность и по сей день. Никто так и не может сказать, сколько человек проживало в Каокии.

Согласно последним данным ученых, в 1050 году здесь числилось около 30 тысяч горожан. Но уже в 14-м веке территория полностью ушла в забвение. Это объясняется тем, что жителей привлекла местность Нового Света, и большинство перебралось на север. Специалисты уверены, что если бы не вмешательств приезжих, то Каокия могла бы существовать до нашего времени, став наибольшей цивилизацией за всю историю человечества. Вместе с «миссисипианцами» территория была забыта, но при этом является самой большой территорией археологических раскопок в США.

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