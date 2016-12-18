"Нынешний глава государства Анджей Дуда должен уйти в отставку" - Лех Валенса

19.12.2016 (08:08)

Протесты в Польше продолжаются

В Варшаве, параллельно с оппозиционным митингом, в воскресенье вечером проходит демонстрация правящей партии.

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что нынешний глава государства Анджей Дуда должен уйти в отставку.

По мнению экс-президента страны, вместе с Дудой "должна уйти" и правящая партия Право и справедливость (PiS).

"PiS должна уйти, Дуда должен подать в отставку. Эта система плоха. Если будут упираться, предстанут перед судом. Это единственное решение, и чем быстрее, тем лучше", — написал Валенса в Facebook.

В то же время, в Варшаве, параллельно с оппозиционным митингом, в воскресенье вечером проходит демонстрация, которую организовала правящая партия власти "Право и справедливость".

С трибуны выступают представители партии "Право и справедливость", призывают народ к миру и единству и заявляют, что за протестами, которые организовала оппозиция, могут стоять и внешние силы.

На провластный митинг не пускают представителей многих оппозиционных СМИ.

Напомним, что в ночь на 17 декабря протестующие в Варшаве заблокировали выходы из парламента Польши после заявления оппозиции о том, что правящая партия перенесла голосование за бюджет за пределы основной палаты Сейма.

Глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что действия оппозиции в польском Сейме можно охарактеризовать как попытку захвата власти.

17 декабря в Варшаве продолжились протесты польской оппозиции, которая требует в законном порядке открыть заседание нижней палаты и не ограничивать посещение зала заседаний журналистами.

В Польше митинг оппозиционеров назвали попыткой захвата власти