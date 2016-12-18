Ученые сделали шокирующее заявление о таянии ледников

19.12.2016 (08:15)

Самый крупный ледник Антарктики начал таять снизу

Самый крупный ледник Антарктики начал таять снизу

Ученые из США и Австралии опубликовали отчет, основанный на ряде беспрецедентных наблюдений за океаном вблизи крупнейшего ледникового щита в мире – Тоттен.

Он расположен в Восточной Антарктиде и имеет особую ценность для человечества. Специалисты утверждают, что ледник начал таять снизу. Измерения, отбор проб температуры океана в открытом море на глубине более километра, производимые возле плавучего шельфового ледника Тоттен, подтвердили опасения ученых. Научные сотрудники акцентировали внимание на том, что теплая вода океана течет в направлении ледника с потоком в 220 тысяч кубических метров в секунду. Это даёт основание, чтобы утверждать самые большие опасения относительно Тоттена.

В общей сложности ледник может потерять от 63 до 80 миллиардов тонн своей массы в океан в год и около 10 метров толщины. Подобные наблюдения ранее производились за счёт спутниковых измерений. Исследователи провели измерения океана в 10 отдельных точках вдоль плавающего Тоттена. И в двух из станций они обнаружили, что океан под ним находится на чрезвычайно большой глубине. Специалисты обратили внимание, что от льда до потоков воды 9,6 километров. Вся система шельфового ледника постепенно образует каньоны, каждый из которых является неким «поглотителем» тепла. Дело в том, что наличие свободного пространства приводит к увеличению зоны повышенной температуры.

Это важно, потому что большая часть воды Восточной Антарктиды течет к морю через ледник региона Тоттен. Учёные подчеркнули, что в результате полного таяния шельфового ледника произойдет увеличение уровня Мирового океана на 3,5 метра. Это в свою очередь станет причиной погружения под воду нескольких западных и южных регионов Европы. Научные сотрудники в ближайшее время планируют выступить с докладом на международной конференции с целью принятия мер для предотвращения таяния Тоттена.

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