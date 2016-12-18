Обнародован рейтинг лучших авто в Европе

19.12.2016 (08:20)

Стало известно, какой автомобиль лучший в Европе

Стало известно, какой автомобиль лучший в Европе.

На днях были обнародованы результаты престижного европейского конкурса Autobest-2017.

Согласно результатам голосования лучшим авто Европы стал кроссовер Seat Ateca. Эта машина набрала 1672 балла, опередив на 72 балла ближайшего преследователя - нового Peugeot 3008.

Третье место в рейтинге лучших авто досталось Toyota C-HR 2017.

В категории Smartbest 2016 (Инновационность) победителем стал Peugeot 3008. Специалисты отметили его инновационную цифровую панель приборов i-Cockpit.

Также были выбраны победители в ряде других категорий, среди которых - Safetybest 2016 (Безопасность). В данной номинации были отмечены заслуги европейской организации EuroNCAP, которая имеет за спиной многолетнюю деятельность в сфере безопасности авто.

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