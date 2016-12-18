Как снять деньги с утерянной кредитной карты

19.12.2016 (08:28)

Эксперты назвали топ-4 способа

Эксперты назвали топ-4 способа.

При утере банковской карты у пользователей есть четыре быстрых способа обналичить ее до блокировки.

Поэтому, если есть надежда, что карта найдется, можно получить деньги с нее следующим образом:

1) перевод на другую карту: если вы помните реквизиты карты, или у вас есть электронный кошелек или интернет-банк, можно перевести средства на другую карту через сервис "перевод с карты на карту". Это самый быстрый способ вывести с карты деньги, а потом заблокировать ее.

2) Получение через банкомат: некоторые украинские банки предлагают снимать деньги в банкомате по номеру телефона. Пользователям можно ввести свои данные, которые привязаны к карте, а потом подтвердить снятие средств кодом, который придет в SMS.

3) Получение в кассе: получить деньги с карточного счета можно также в кассе банковского отделения. Однако для этого потребуется время, что на руку мошенникам. Кроме того, некоторые банки не позволяют снимать средства без карты во всех своих отделениях. Чтобы получить наличку придется ехать в то отделение, которое выдавало карту.

4) Временная блокировка

Если вы все-таки решили заблокировать карту, воспользуйтесь временной блокировкой. Если карта найдется — доступ можно будет восстановить.

Как снять деньги, если карта заблокирована?

Если шансы, что карта будет найдена, минимальны, или вы уверены, что ее украли мошенники, нужно срочно блокировать платежный инструмент.

Если вы заблокировали карту, для получения средств со счета придется ждать десять рабочих дней — именно столько занимает перевыпуск платежного инструмента. Следовательно, такие возможности, как онлайн-перевод, получение в банкомате или в кассе уже не будут работать. Однако банк может предложить перевести средства на другой счет, открытый в любом финучреждении. Для этого нужно обратиться в отделение и написать заявление на перевод, которое будет выполнено на следующий день.

Если у вас нет счета — вы можете оформить его в том же банке и заказать к нему мгновенную карту для удобства пользования средствами.

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