Курс валют на 19 декабря (+ новости экономики)

19.12.2016 (08:50)

Курс валют в банках Ужгорода на 19 декабря

В Украине подрос курс доллара, НБУ также повысил официальную стоимость евровалюты, а рубль при этом "застыл".

На сегодня, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,33 грн;

1 евро – 27,48 грн;

10 российских рублей – 4,26 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 16 декабря, повысился на четыре копейку и все значительно превышает психологическую отметку в 26 грн/долл.

Евро вырос на восемь копеек после резкого пятничного падения на 60 копеек. Российский рубль остался без изменений в курсе к гривне.

-

В центре внимания всей Украины на уходящей неделе была нагнетаемая многими СМИ истерия вокруг «ПриватБанка». Впрочем, это никоим образом не повлияло на ситуацию на отечественном валютном рынке.

На межбанковском валютном рынке (МВР) на прошлой неделе котировки выросли с 25,95/26,05 (соответственно, «бид»/«оффер») в понедельник 12 декабря до 26,35/26,45 в пятницу 16 декабря. В пятницу в 15:00 стало известно о выходе на МВР «ПриватБанка» с крупным предложением валюты. Национальный банк объявил аукцион по покупке валюты и выкупил 41 млн долларов по цене 26,28 гривен.

-

100% акций ПриватБанка решено передать государству

-

Что же ожидает доллар, евро и рубль на этой неделе?

Курс доллара в Украине всецело будет зависеть от того, смогут ли (и захотят ли) погасить панические настроения у клиентов «ПриватБанка». Известно, что многие из них сейчас активно снимают свои средства в банке. В случае, если гривна из «ПриватБанка» хлынет на валютный рынок, доллар может существенно вырасти. Если же этого не случится, он продолжит колебания в узком диапазоне 27,00-27,30 гривен.

Курс наличного евро на этой неделе будет всецело определяться настроениями на мировом валютном рынке FOREX. Большинство ведущих банков мира ожидают продолжения падения евро к доллару. В этом случае евро продолжит дешеветь и в Украине. Предполагаем, что котировки наличного евро в Украине будут находиться в диапазоне 28,40-29,00 гривен. В случае, если в мире евро начнет корректироваться к доллару, возможно расширение указанного диапазона вверх. Возможна высокая волатильность в течение всей недели.

Что касается российского рубля, то аналитики считают, что мы уже видели его максимальное значение к доллару в этом году. И даже дальнейший рост цены на нефть не приведет к столь резкому укреплению рубля, какое мы наблюдали ранее. Предполагаемый диапазон колебаний рубля на этой неделе - 61-64 рубля за доллар. В Украине стоимость наличного рубля к гривне будет колебаться в диапазоне 4,20-4,50 гривен за 10 российских рублей.